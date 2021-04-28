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Ege Denizi'nde göründü! Görenler inanamadı

28.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç ay önce bir balinanın kıyıya vurduğu Ege Denizi'nde, popüler bir plajda Salı günü öğleden sonra görüntülenen köpekbalığı şok etkisi yarattı.

Ege Denizi'nde göründü! Görenler inanamadı

Yunanistan'ın orta kesimindeki Nafplion'da yer alan Karathonas Plajı'nda, bir mavi köpekbalığının kıyıya birkaç metreye kadar avını kovaladığı görüldü.

Yunan medyası, Salı günü Karathonas Plajı'nda olanların büyük bir sürprizle karşılaştığını ve yarım metre derinliği olan suda hareket eden köpekbalığını gördüğünü bildiriyor.

Ilıman sularda yaşayan köpekbalıkları, çoğunlukla sakin olsalar da çok hızlı hareket etme kabiliyetleri bulunuyor. Mavi köpekbalıkları, saatte 50 kilometre hıza çıkabiliyor.

Küçük balıklarla beslenen Akdeniz ve Ege'deki mavi köpekbalıkları, sürekli deniz seviyesinin birkaç metre üstünde yüzüp avlarını aramalarıyla biliniyor.

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SÜRÜKLENİRKEN GÖRDÜLER

Koronavirüs salgını, depremler, suikastlar, çatışmalar derken kabus gibi geçen 2020'nin son günlerinde bir büyük de Ege Denizi'nden gelmişti. Aralık 2020'de kıyıdan yalnızca 2 mil açıkta (3,3 kilometre) sürüklenirken görüldü, görgü tanıkları hemen yetkililere haber verdi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire'de ortaya çıkan sekiz metre uzunluğundaki balina yalnızca yerel medyada değil uluslararası televizyonlarda da haber oldu.

Yerel medya, kıyıya getirilen dev balinanın neden öldüğünün bilinmediğini ve yetkililer tarafından bir araziye gömüldüğünü bildiriyor.

Yunan basını, Ege Denizi'nde bu kadar büyüklükte bir balina görülmesine oldukça ender rastlandığını da aktarıyor.


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Ege Denizi Yunanistan

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