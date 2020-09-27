Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 27, 2020



