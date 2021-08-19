Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi açıklarında korkutan deprem meydana geldi. Depremin Datça'nın açıklarında gerçekleştiğini duyuran AFAD, büyüklüğünün 4.6 olduğu bilgisini geçti.

DATÇA'YA UZAKLIĞI 42,98 KM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AA



