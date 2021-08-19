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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

19.08.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Datça'nın 42,98 km açığında gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi açıklarında korkutan deprem meydana geldi. Depremin Datça'nın açıklarında gerçekleştiğini duyuran AFAD, büyüklüğünün 4.6 olduğu bilgisini geçti.

DATÇA'YA UZAKLIĞI 42,98 KM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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