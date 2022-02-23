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  4. Ege Denizi'nde Türk balıkçılara alçak saldırı! Yunanistan unsurları ateş açtı: 1 yaralı

Ege Denizi'nde Türk balıkçılara alçak saldırı! Yunanistan unsurları ateş açtı: 1 yaralı

23.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde yaşanan skandal olayda Yunanistan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Saldırı sonucu mürettebatta bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, "İnsanlık suçudur" denildi.

Ege Denizi'nde Türk balıkçılara alçak saldırı! Yunanistan unsurları ateş açtı: 1 yaralı

Sahil Güvenlik Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." ifadeleri kullanıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan
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