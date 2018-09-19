Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler tarafından 17-21 Eylül'de Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra ediliyor.

