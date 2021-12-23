Ege Denizi'de göçmenleri taşıyan bot battı

Çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Bolukendire adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu en az üç kişi yaşamını yitirdi. Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildirildi. Açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığı, bu kişilerden sadece ikisinde can yeleği bulunduğu belirtildi. Kurtarılanlardan yedisinin Iraklı, üçünün Suriyeli ve ikisinin de Mısırlı olduğu ifade edildi.

Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın verdiği bilgilere göre, botun motorunda arıza meydana geldiği, sonrasında ise botun battığı kaydedildi.

Kikland Adaları'nın bir parçası olan Bolukendire adası açıklarında Salı gecesi meydana gelen kaza sonrasındaki arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Teşkilatı'na ait dört gemi, üç helikopter ve bir nakliye uçağının yanı sıra 11 gemi katıldı.

Kaza sonrasında kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin ise farklı bilgiler verildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yunan Sahil Güvenlik yetkilisi, kazadan kurtulanlardan bazılarının botta 32 kişi olduğunu söylediğini, bazılarının ise bu sayıyı 50 olarak verdiğini belirtti.

Yunan ERT televizyonu, göçmenleri taşıyan botun muhtemelen Türkiye'den İtalya'ya gitmekte olduğunu duyurdu. Botun battığı bölgenin, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için tipik bir güzergah olmadığı belirtiliyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin ilk ayak bastığı ülkelerden biri olan Yunanistan'a 2021 yılında 8 bin 500 civarında sığınmacı ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, halen Yunanistan'da 96 bin mülteci ve iltica başvurusunda bulunan göçmen bulunuyor.

AFP,Reuters/JD,HT

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