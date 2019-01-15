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Ege Denizi'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. Olayda 12 yaşıdaki bir çocuk yaşamını yitirirken, çoğu kadın ve çocuk olan toplam 46 kişi kurtarıldı. Hepsi Iraklı olan kaçak göçmenler, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin kendilerini ölüme terk ettiğini öne sürdü. Yunan adalarına gitmek üzere yola çıkan Iraklı 47 kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, bugün saat 05.00 sıralarında Ege Denizi'nde battı. Olayda 12 yaşında bir çocuk boğularak yaşamını yitirirken, çocu kadın ve çocuk olan 46 kaçak göçmen ise hızlıca bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşamını yitiren çocuğun cesedi de denizden alındı. Kuşadası'na getirilen kaçak göçmenler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçak göçmenlere kuru giysiler ile yiyecek ve içecek verildi.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinde; denizde kendilerini farkeden Yunan sahil güvenlik ekibinin, içinde bulundukları bota ip bağlayıp bir süre çektiklerini, sonra motorunu söküp aldıklarını, ardından da çevrelerinde tur atarak kendilerini ölüme terk ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Daha sonra durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastaneye getirilen kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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