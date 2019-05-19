Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem (2)

İKİNCİ DEPREM

Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 10,19 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

GÖKOVA'DA DA 4,0'LIK DEPREM

Gökova Körfezi'nde de Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 7,79 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğündeki deprem, 6,97 kilometre derinlikte oldu.



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