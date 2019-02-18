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Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 08:03 | Son Güncelleme

 EGE Denizi'nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BODRUM(Muğla),(DHA) - EGE Denizi'nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5.95 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'den en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise Muğla'nın Bodrum ilçesi olarak belirtildi.

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