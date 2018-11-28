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EGE DENİZİ'NDE 4'TEN BÜYÜK ÜÇ AYRI DEPREM

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 04:32 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Kiklad Takımadaları açıklarında önce 4,4 ardından da iki kere 4,1 büyüklüğünde üç ayrı deprem kaydedildi.

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Kiklad Takımadaları açıklarında önce 4,4 ardından da iki kere 4,1 büyüklüğünde üç ayrı deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)edinilen bilgiye göre merkez üssü Yunanistan'ın Kiklad takımadalarından Amorgos'un güneyinde saat 02.16'da yaklaşık 16 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden bir süre sonra ise saat 02.24 ve 02.45'te Kiklad takımadalarından İos açıklarında yaklaşık 6 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem oldu.

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