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Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IZMİR, (DHA)- EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karada hissedilmeyen deprem, herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri ise 357,11 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve 357,26 kilometreyle İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Ege Denizi'nde karadan uzak bölgede meydana gelen deprem hissedilmedi.

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