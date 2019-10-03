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Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

 EGE Bölgesi'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - EGE Bölgesi'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-27 Eylül 2019 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; bu yılın ilk 9 aylık döneminde, 36 bin 600 göçmen yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaçak geçişisin en yoğun olduğu zaman ise mayıs ve ekim ayları olarak öne çıktı. Geçişler sırasında 29 mültecinin öldüğü, 51 organizatörün ise yakalandığı belirtildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin ise genellikle İzmir'in Dikili ve Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Datça, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoğunlaştığı görüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün engellenmesi için 2 arama kurtarma gemisi, 37 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 2 bin saat seyir yaptığı, 13 helikopterin de görev yaptığı bildirildi.
Raporda ayrıca 2018 yılında düzensiz göç olay sayısının 656 olduğu, 25 bin 398 mültecinin ve 61 organizatörün yakalandığı, 65 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yıl, kaçış girişimi ve mülteci sayısı yüzde 10 artarken, ölümlerde azalma görüldü.
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Ege Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandıEge Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandıEge Denizi'nde 9 ayda 36 bin 600 kaçak göçmen yakalandı

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