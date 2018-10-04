Ege Denizi'nde 93 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ile Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında üzerinde kalabalık bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu. Çoğunluğu kadın ve çocuk 40 düzensiz göçmen limana getirildi.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Kuşadası ilçesi Doğanbey önlerinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 53 Afganı yakaladı.

Her iki operasyonda yakalanan 93 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

