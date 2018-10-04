Ege Denizi'nde 93 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ile Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında üzerinde kalabalık bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu. Çoğunluğu kadın ve çocuk 40 düzensiz göçmen limana getirildi.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından Kuşadası ilçesi Doğanbey önlerinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 53 Afganı yakaladı.
Her iki operasyonda yakalanan 93 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit
Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum