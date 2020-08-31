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  4. Ege Denizinde batan botta bulunan Nusaybinli baba ve oğlundan haber alınamıyor

Ege Denizinde batan botta bulunan Nusaybinli baba ve oğlundan haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir hafta önce Ege Denizindeki Rodos Adasının batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada kaybolan Mardinli baba ve oğlundan haber alınmıyor.

Ege Denizinde batan botta bulunan Nusaybinli baba ve oğlundan haber alınamıyor

Yaklaşık bir hafta önce Ege Denizindeki Rodos Adasının batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada kaybolan Mardinli baba ve oğlundan haber alınmıyor. Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesinde yaşayan aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığından baba ve oğlunun bulunması için yardım bekliyor.
25 Ağustosta Yunan sahil güvenliği, Ege Denizindeki Rodos Adasının batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada 92 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı. Batan botta bulunan Nusaybinli Berivan Cansu kurtarılarak Yunanistan’a götürülürken eşi Yunus Cansu (35) ve oğlu Hasan Cansu’dan (4) ise haber alınamadı.
Nusaybin’e bağlı Duruca Mahallesinde oturan Cansu ailesi, 7 gündür haber alınmayan baba ve oğlu için açıklamalarda bulundu. Yunus Cansu’nun kız kardeşi Canan Cansu, ağabeyi ve yeğeninin hayatından endişe ettiklerini, botun batmasından sonra kendilerinden hiç bir şekilde bilgi alamadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yardım talebinde bulunan Cansu, “Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen bize yardım edin. Elimiz kolumuz bağlı, çok çaresiziz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ağabeyimden haber alamıyoruz. Marmaris’ten Yunanistan’a giden teknede ağabeyim Yunus ve oğlu Hasan kayıplar. Kendileri nerede, sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Kimse bize bir bilgi vermiyor. Annemin yüreği yanmasın, başka annelerin de yüreği yanmasın, lütfen çok çaresiziz bize yardım edin” dedi.

Ege Denizinde batan botta bulunan Nusaybinli baba ve oğlundan haber alınamıyor

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