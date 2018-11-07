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Ege Denizi'nde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Ege Denizi'nde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 13.38'de meydana gelen depremin, 20,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremSon dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ege denizinde deprem

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