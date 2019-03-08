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Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:32 | Son Güncelleme

Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalıkavak Tilkicik Koyu'ndan fiber tekne içerisinde düzensiz göçmen çıkışı ihbarı alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, takipteki tekneyi kısa sürede durdurdu.

İki Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Filistinli 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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bodrum düzensiz göç Muğla Sahil Güvenlik Yalıkavak

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