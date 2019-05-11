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Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Aydın ve İzmir açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın ve İzmir açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler, aralarında 22 çocuğun bulunduğu 55 Afganistan, 5 İran uyruklu 60 kişiyi gözetim altına aldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince farklı saatlerde Kuşadası'nda 47, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında ise 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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