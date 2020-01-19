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  4. Ege Denizi’nde kovalamaca

Ege Denizi’nde kovalamaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Ege Denizi’nde balıkçı gemisi ile kontrol botu arasında filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı.Olay Pazartesi gecesi İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki Reis Bey isimli kontrol botu ile balıkçı teknesi arasında yaşandı.

Ege Denizi’nde balıkçı gemisi ile kontrol botu arasında filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı.
Olay Pazartesi gecesi İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki Reis Bey isimli kontrol botu ile balıkçı teknesi arasında yaşandı. Kontrol botu rutin denetim görevini icra ederken, İzmir İç Körfezi, Degaj mevkii açıklarında su üstü radarı ve termal kamera görüntülerine bir gemi takıldı. Yapılan ilk gözlemde, kontrol amaçlı yaklaşılan balıkçı gemisine, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ ve donanımı olduğu şüphesi ile dur uyarısında bulunuldu. Ancak balıkçı gemisi yapılan tüm uyarılara rağmen durmamakta direndi ve sığlık alana kaçmaya çalışarak denetimden kurtulmak istedi. Bu esnada Sahil Güvenlik Komutanlığına da balıkçı gemisinin durmadığı bildirilerek destek istendi. Balıkçı gemisi olay yerine gelen sahil güvenlik botuna da bir süre direndi. Balıkçı gemisi, kendisini durdurmaya çalışan Reis Bey botu ve Sahil Güvenlik Botuna, halat bırakarak tehlike arz edecek şekilde, hareket etmelerine engel olmaya çalıştı. Sahil Güvenlik Botu bir süre pervanesine takılan halat yüzünden hareket edemezken, halattan kurtulunca balıkçı gemisine atlayan görevli personeli ile gemiyi zorla durdurdu.
Yapılan kontrolde, balıkçı gemisinin ruhsatına aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilerek yasal işlem uygulandı. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve kaçak-yasa dışı avcılık yapanlara ağır cezalar getiren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun düzenlenen yeni maddeleri ile bahse konu gemiye verilen para cezasının yanı sıra, av aracına el konularak ruhsatı 1 ay süre ile askıya alındı. Bu süre içerinde söz konusu geminin avcılık faaliyetinde ısrar etmesi halinde balıkçı gemisine, mülkiyeti kamuya geçmek üzere el konulacak. Olay sonrası cezai işlem uygulanan balıkçı gemisi sahibi hatasını kabul ederek ilgililerden özür diledi.

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