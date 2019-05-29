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Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ Denizaltı arama- kurtarma tatbikatı 'Kurtaran-2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların, bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi.

Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)

DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Denizaltı arama- kurtarma tatbikatı 'Kurtaran-2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların, bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi. Ardından bu alana çeşitli kuvvet komutanlıklarına bağlı botlarla kurtarma ekipleri sevk edildi. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kargo uçağıyla alana havadan hem ilk müdahalede kullanılacak tıbbı malzeme sandıkları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi ve SAT ekipleri, paraşütle bırakıldı. Denizaltılardan kendileri su yüzeyine çıkan; ancak sağlık durumları kritik olan kazazedeler, PAK timi tarafından zodyak botlara alındı. NATO unsurlarının da 2017'de katıldığı 'Dynamic Monarch Tatbikatı'ndan daha kapsamlı olan, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük denizaltı tatbikatında kazazedeler, kurtarma timinde yer alan sağlıkçı askerlerin yaptığı ilk müdahaleden sonra 'TCG Alemdar' gemisine intikal ettirildi.
Yabancı ülke ordusu mensuplarının ilgiyle izlediği tatbikatta kazazedeler, sağlık durumlarına göre, yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara yoğun bakım odasına alındı. Burada kazazedelere uzman ekiplerce gerekli müdahaleler yapıldı. Denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin bulunduğu gemide ayrıca radyolojik ve biyokimyasal tetkikler de gerçekleştirildi. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i ise geminin güvertesine indirilen helikopterle en yakındaki hastaneye götürüldü. 'TCG Alemdar' gemisinin tıbbi donanım ve kabiliyetleri ile denizaltıdan personel kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek her şeye sahip olduğu belirtildi.

Taylan YILDIRIM/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (2)

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