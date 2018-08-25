Ege Denizi'nde teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde teknede mahsur kalan iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Ekmeksiz mevkisi açıklarındaki teknenin makine arızası yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki iki kişiyi kurtararak Sığacık Limanı'na getirdi.

Çeşme ilçesi Hacettepe Koyu ile Aydın'ın Didim ilçesi Bozbük Koyu'nda da iki tekneden alınan acil müdahale çağrısına cevap veren ekipler, rahatsızlanan iki kişiyi ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

