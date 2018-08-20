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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, bir grubun Yunanistan'a geçeceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aralarında bir bebeğin de olduğu Filistin ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen ile 4 Türk organizatör, ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan 4 organizatör, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan bir tekne ve araca el konuldu.

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Fethiye KOM Muğla Sahil Güvenlik yasa dışı geçişler Yunanistan

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