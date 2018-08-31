Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Dodurga Boğaziçi mevkisinde
bir grup göçmen olduğu ve denizde yelkenli bir teknenin beklediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknede yaptıkları aramada kaçakları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan 2'si Türk ve bir Belarus uyruklu 3 organizatörü gözaltına aldı.
Karada bulunan Filistin uyruklu 23 kaçak ise sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonla yakalandı.
Organizatör oldukları değerlendirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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