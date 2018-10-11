Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 11 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Bodrum açıklarında battı.

Devriye görevindeyken botun battığını fark eden sahil güvenlik ekipleri, boğulmak üzere olan düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarma çalışmaları ise görüntülendi.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir fiber sürat teknesindeki Filistin ve Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen, Turgutreis açıklarında yakalandı.

