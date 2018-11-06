Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı, organizasyonda yer aldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yağcılar Mahallesi Papaz Koyu açıklarında ve sahilde bekleyen düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Denize açılan lastik bota müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu biri Afgan, 44 Pakistanlı olmak üzere 45 kişilik düzensiz göçmen grubunu Urla iskelesine çıkardı.

Papaz koyunda sahilde bekleyen başka bir grubun daha olduğunun bildirilmesi üzerine ise Urla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, burada Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli Ş.A gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.A, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü, göçmenler işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

