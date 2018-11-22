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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürkmez açıklarında devriye sırasında hareket eden lastik bir bot gördü.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, botta yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 22'si Somali, 6'sı Yemen ile dörder Orta Afrika, Uganda ve Senegal uyruklu olmak üzere 40 kişiyi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirtilen ve aralarında 7 kadın ile iki çocuğun bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
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