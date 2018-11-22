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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 07:17 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.

Yurt dışına geçmeye çalışan 11'i Mali, 9'u Orta Afrika, 6'sı Kongo, biri Gabon ile dörder Filistin, Kamerun, Senegal ve Togo uyruklu olmak üzere 43 kişi ekipler tarafından alınarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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düzensiz göçmen izmir yasa dışı geçiş

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