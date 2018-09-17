Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında 3 kişinin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, bir bölümü batan lastik bottan denize atlayan 2 Filistin ve bir Suriye uyruklu göçmeni kurtararak sahil güvenlik botuna aldı.

Bodrum Limanı'nda haklarında yasal işlem yapılan düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

