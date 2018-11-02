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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Seferihisar açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Körfezi'nde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Orta Afrika, 23 Kongo ve 9 Filistin uyruklu göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Sahil Güvenlik Seferihisar yasa dışı göç

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