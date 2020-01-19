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  4. Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu

Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yapan balıkçı teknesinde bulunan kişiler, kendilerini durdurmak isteyen kontrol botunu ve sahil güvenlik botunu halat takarak, atlatmaya çalıştı.

ANKARA, (DHA)- EGE Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yapan balıkçı teknesinde bulunan kişiler, kendilerini durdurmak isteyen kontrol botunu ve sahil güvenlik botunu halat takarak, atlatmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu görevliler, balıkçı teknesine atlayarak gemiyi zorla durdurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelindeki su ürünleri denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, geçen Pazartesi gecesi İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki 'Reis bey' isimli kontrol botu, rutin denetim görevini sürdürürken, İzmir İç Körfezi, Degaj mevkii açıklarında su üstü radarı ve termal kamera görüntülerine gemi takıldı. Kontrol amaçlı yaklaşılan balıkçı gemisine, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ ve donanımı olduğu şüphesi ile 'dur' uyarısında bulunuldu. Ancak balıkçı gemisinde bulunanlar, yapılan uyarılara rağmen sığlık alana kaçarak denetimden kurtulmak istedi. Bu sırada Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botundaki görevlilerin uyarısına rağmen, balıkçı gemisinde bulunanlar kaçmayı sürdürdü. Görevlilere tepki gösteren balıkçı gemisindekiler, kendilerini takip eden iki bota halat bırakarak hareket etmelerine engel olmaya çalıştı. Sahil Güvenlik Botu bir süre pervanesine takılan halat yüzünden hareket edemezken, halattan kurtulunca bu kez balıkçı gemisine atlayan görevli personel gemiyi zorla durdurdu. Yapılan kontrolde, balıkçı teknesinin ruhsatına aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edildi ve yasal işlem uygulandı. Olay sonrası cezai işlem uygulanan balıkçı gemisi sahibi hatasını kabul ederek ilgililerden özür diledi.

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