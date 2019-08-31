Ege Denizi’ndeki Göçmen Trafiği Neden Hız Kazandı

Türkiye’nin “düzensiz göçmen” olarak tarif ettiği kişi sayısı yılın ilk sekiz ayında 26 bin 513’e ulaştı.

2018 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında toplam 5881 kişi, Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulurken bu yılın aynı döneminde güvenlik güçlerinin yakaladığı göçmen sayısı 16 bin 800’e yükseldi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 1523 yasadışı göçmen yakalanırken bu yılın aynı ayında bu sayı beş kattan fazla artarak 8149’a yükseldi.

Perşembe günü yaklaşık 650 göçmenin Midilli adasına ulaşmasının ardından Yunanistan hükümeti, bu artışın nedenlerini sormak için Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i cuma günü Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak bilgi aldı.

Göçmenlerin Ege Denizi’nden Yunanistan’a yasadışı geçme teşebbüsü, 2019’un yaz aylarında bir önceki yıla göre dikkat çekici bir şekilde artıyor.

2018 yılının ilk sekiz ayında ise Ege Denizi’nden Yunanistan’a ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen sayısı 16 bin 453 idi.

Ana geçiş noktaları Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına yakın kıyılar

Göçmen kaçakçıları çoğunlukla İzmir’in Çeşme, Foça, Selçuk, Karaburun, Seferihisar, Aliağa, Menderes ve Dikili ile Balıkesir’in Ayvalık, Edirne’nin Enez,

Çanakkale Ayvacık, Muğla’nın Bodrum ve Datça, Aydın’ın ise Didim, Söke, Kuşadası ilçelerinin sahil noktalarından Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyor.

Tekne ya da şişme botlarla Çanakkale ve Balıkesir’deki ilçeler ile İzmir’in Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinde denize açılan göçmen kaçakçılarının hedefi Midilli adası olurken, İzmir’in Karaburun ve Çeşme ilçelerinden denize açılanlar Sakız, Aydın’ın ilçelerinden yola çıkanlar Sisam, Muğla’nın ilçelerinden deniz araçlarına binenler ise Kos (İstanköy), Simi (Sömbeki), Leros (İleryoz), Pserimos (Keçi Adası) gibi adalara ulaşmaya çalışıyor.

Salih Güvenlik Komutanlığı verileri yakalanan “düzensiz göçmenler” arasında ağırlıklı olarak Suriyeli ve Afgan bulunmakla beraber; Fas, Cezayir, Filistin, Mısır, Yemen, Eritre, Somali, Bangladeş, Senegal, Kongo, Gine, İran, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Togo’nun aralarında olduğu ülkelerden insanlar bulunuyor.