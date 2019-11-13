Ege Ekonomik Forumu: Yarın İçin Hayal Et

“Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon” yaratmak amacıyla yola çıkan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum “Yarın İçin Hayal Et” sloganıyla kapılarını açtı. İş ve ekonomi dünyasının temsilcilerini alanında uzman isimlerle buluşturan forumda bu yıl “dijital dönüşümle üretimin dönüşmesi”, “Globalin Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma”, “Kuşak ve Yol İnisiyatifinde Ege Nasıl Konumlanacak?”, “Küresel Aktörler Olarak Kooperatifler” gibi konular tartışılıyor. “Bilim ve teknoloji çok yakınlaşacak” “Teknolojinin Değiştirdiği Dünya-Yarının Kodları” oturumunda konuşan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, “Önümüzdeki dönem, bilimin teknolojiyle çok yakın bir noktaya geldiği bir dönem olacak. Eğer Türkiye bilim açığını kapatamazsa, problemler yaşayacak. Burada güzel haber şu; Türk gençleri bu konuda son derece kabiliyetli ve araştırmacı” diye konuştu. Amerika’da iki Türk gencinin boşluk bilimine dayanarak geliştirdiği bir dış duvar boyasının yazın yansıtıcı, kışın absorbe edici bir özellik taşıdığını belirten Ultav, “Bu boya altı derece sıcaklık farkı yaratıyor. Bu iş gelişirse, ılıman iklimlerde klima kullanımına gerek kalmayacak” dedi.

“Hiyerarşik yapılar ortadan kalkıyor” Türkiye’nin dünyadaki dönüşümü iyi kavraması gerektiğini vurgulayan Ultav, “Hiyerarşik yapılar ortadan kalkıyor. Ne kadar yassı ve selüler bir yapıya kavuşabilirseniz o kadar önemli. Mutlaka her KOBİ’nin tabanına girebilen, her insana dokunan selüler bir yapıya dönüşmeyi düşünmek gerekiyor. Belirsizlikten korkmamak gerekiyor. Öğrenmek, sorgulamak, denemek, yanılmak gerekiyor. Bugünün dünyasında eğer bir yenilik, bir katma değer ve verimlilik problemini çözmüyorsa, problemler artıyor. Önümüzdeki dönemde problemlere en yoğun biçimde cevap veren toplumlar verimliliğin, katma değerin ve dolayısıyla refahın da sahibi olacaklar” ifadesini kullandı. Konuşmacılardan Pınar Süt Ar-Ge Direktörü Reyhan Parlak, “Türkiye Vizyon 2023 hedefleri önemli. Ancak şu an hali hazırda bulunduğu konumda ülkemiz, rekabette fiyata endeksli, ithalata bağımlı durumda ve bu konumdan çıkması gerekiyor. Bunun da yolu Ar-Ge ve inovasyon odaklı gelişimden geçiyor” dedi. “Öncelikle insanı geliştirmeliyiz”

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri, hem dijital dünyada hem de insanın davranışları ve insanın yaratıcılığında çok büyük bir devrim yaşandığını söyledi. Türkiye’nin bu devrimi yakalayabilmesi için öncelikle eğitime önem vermesi gerektiğini vurgulayan Sivri, “Öncelikle insanı geliştirmeliyiz. Araştırma-Geliştirme olanakları, teknoloji enstitüleri, teknoparklar ve ekosistemin bütün paydaşlarının iş birliği içinde genç nesilleri, ülkemizi yeni dönüşüme hazırlamalıyız” diye konuştu. Sivri “Bunu yapamazsak sanayide rekabet gücümüzü tamamen kaybetme riski var ama Türkiye hem sanayi açısından hem teknolojiyi geliştirme azmi açısından son derece dinamik bir ülke” ifadesini kullandı. Sivri, bu dinamizmin iş birliği, koordinasyon içinde uzun vadeli stratejiler ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Genç nesillerin yaratıcılığının ve girişimciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sivri, “Aşılanacak olan bu kültür 10, 20 belki 30 yıl sonra bize yeni bir platform ve sosyal katman yaratacaktır. Bunun dışında sanayi ile üniversitelerin iş birliği çok önemli. Ayrıca kamu ve özel sektör ortaklığıyla uzmanlık alanlarına odaklanabilen bağımsız araştırma enstitüleri de kurulmalı. Bunları yapabilirsek yeni dönüşümlere açık bir iklim yaratmış olacağız” dedi.