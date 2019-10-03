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Ege için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ege Bölgesinin yarın gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 2.

Ege Bölgesinin yarın gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gece saatlerinde Kıyı Ege’de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakması tahmin ediliyor. Yarın akşam geç saatlerde Çanakkale ve Edremit körfezi çevrelerinde ve gece saatlerinde Kıyı Ege’de, 5 Ekim Cumartesi günü ise bölge genelinde (İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü bölgenin kuzeyinde etkili olacağı, pazartesi günü bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın ve cumartesi günü bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı
Öte yandan Ege Denizi’nde de fırtına bekleniyor. Kuzey Ege’de ve Güney Ege’nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın etkisini artırarak güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.

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