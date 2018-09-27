Ege kıyılarında yarın 'Medicane' kasırgası bekleniyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İKLİM değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde etkili olması beklenen 'Medicane' kasırgasının, pazar akşamı ya da pazartesi sabahı erken saatlerde, gücünü yitirerek İzmir'e gelmesinin beklendiği bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, saatteki hızı 180 kilometre öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra Türkiye'ye gelebileceğini ve saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, tahminlere göre, İtalya'nın güneyinde denizde oluşmaya başlaması beklenen 'Medicane' kasırgasının, Türkiye'de de özellikle Antalya ve İzmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açıkladı. Kasırgaların gücünü artıran en önemli enerji kaynağının, deniz yüzeyi sıcaklığı olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Gündüz, "Türkiye batı sahilini etkilemesini beklediğimiz fırtına, henüz oluşmadı. Kasırga cuma sabah erken saatlerde oluşmaya başlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörmekte" dedi. Kasırganın ilk olarak Güney Yunanistan'a ineceğini, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Doç. Dr. Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Doç. Dr. Murat Gündüz, "Şu anda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı" diye konuştu.