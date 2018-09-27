Ege kıyılarında yarın 'Medicane' kasırgası bekleniyor (2)

İZMİRLİLER ENDİŞELİ

İklim değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde etkili olması beklenen 'Medicane' kasırgasının pazar akşamı ya da pazartesi sabahı gücünü yitirerek, İzmir'e gelmesi beklenirken, kent sakinleri, endişelendiklerini söyledi. İzmirliler, kasırgaya karşı yetkililerden önlem alınmasını istedi. Tedirgin olduklarını dile getiren kent sakinlerinden Leyla Tekin, "Kasırganın geleceği söyleniyor. Endişeliyiz. Alınabilir mi, bilmiyorum ama gerekli tedbirleri almak lazım" dedi. Üniversite öğrencisi Yavuz Temiz de daha önce kentte bahsedildiği kadar güçlü kasırga olmadığını, bu fırtınanın kendilerini endişelendiğini kaydetti. Ömer Ayan ise bu kadar güçlü kasırganın İzmir'i etkisi altına alacağına pek inanmadığını söyledi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

