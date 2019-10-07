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'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

 TAMAMLAYICI tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerinden biri olan fitoterapi birçok hastalıkta destek tedavi olarak kullanılıyor.

'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var

Melis KARAKUZULU- Cemil SEVAL/İZMİR, (DHA)- TAMAMLAYICI tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerinden biri olan fitoterapi birçok hastalıkta destek tedavi olarak kullanılıyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ve 'Ege Lokmanı' olarak tanınan Şevki Güngör, bitkilerin birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.
Baba mesleğini devralan, bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör, Kırkağaç’ta kurduğu fabrikasında 30 yıldır birçok hastalık için bitkisel kür hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babası Güngör'ün 32 ülkeden müşterisi bulunuyor.
Latince 'İnula Helenium' ismiyle bilinen andız bitkisi başta olmak üzere birçok bitkiyi kullanan Güngör, bitkilerin tedavilere destek olabileceğini belirtti. Zerdeçal, yapışkan andız otu, Reishi mantarı, bitki çayları gibi birçok ürün kullanan Güngör, "Verdiğimiz ürünler bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon gidermeye yardımcı ve direnç artıran ürünler. Ürünlerin bir yan etkisi yok. Hastalarımız bunları düzenli kullanarak şifa buluyor" dedi.
ÜRÜNLER TIBBİ TEDAVİYE DESTEK AMAÇLI
Bitkilerin faydalarının bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını belirten Güngör, "Acı otun yanı sıra, yapışkan andız otu da faydalı. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Bitkisel gıda takviyesi olarak ise Reishi mantarı, zerdeçal, karabaş otu haplarını öneriyoruz. Biz yerli mantarları kullanıyoruz. Kuşburnu, ekinezya ve mesir çayını bağışıklık güçlendirici olarak veriyoruz. Bitkinin özünü ve içindeki etken maddeleri buhar sistemiyle yoğunlaştırıp su haline getiriyoruz. Kekik suyu damar açmaya yardımcı olarak bilinirken, enginar suyu karaciğer temizleyici özelliği ile tanınıyor. Bunun dışında rezene, yabanmersini, funda satıyoruz."

FOTOĞRAFLI

'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var

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