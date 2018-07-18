Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? (Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelen Ege'nin Hamsisi izleyicilerden büyük beğeni almıştı. Karadenizli ve Egeli iki lokanta sahipleri arasında geçen rekabet, komik olduğu kadar duygusal sahneleri ile dikkat çekiyor. İki bölgenin kendine tarz konuşmaları, Anadolu sıcaklığı ve iki gencin arasında yeşeren aşk, izleyenleri ekran başına kilitledi. Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanında Melahat ile Şevket, karakolda dahi birbirlerine sataşmayı sürdürürken Zeynep ile Deniz arasındaki tatlı kavgalar devam ediyor. İşte Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı... EGE'NİN HAMSİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI EGE'NİN HAMSİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? “Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya’yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan ‘Enginar Kalbi’ restoranını açmıştır. Kısa sürede de hem kasabanın, hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olmuştur. Yeni hedefi karşı dükkanı da tutup işleri büyütmektir. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Kasabalıyla Deniz’in askerden dönüşünü kutlarken, Rize’nin yaylasında Şevket kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenlemiştir. Artık kızı, oğlu ve ablasıyla Rize’de mutlu mesut yaşayacaktır. Ege’de zeybek, Rize’de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket’in planlarını altüst eder. Zeynep Ege sahilinde yapılacak büyük bir otel projesinden teklif almıştır ve gidecektir. Şevket kızını yalnız bırakmaz ve ablası Fikret’in tüm karşı çıkmalarına rağmen kızı ve oğluyla Ege’ye taşınır. Melahat’ın tutacağı dükkanı alıp ‘Fırtuna Şevket’in mıhlaması’ restoranını açar. Ege’ye hamsi bir kez akın etmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır… Karadeniz’den gelen Şevket ve ailesi, sakinliğiyle bilinen Ege kasabasını bir anda karıştırmayı başarır.”

Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI VE KONUSU TRT 1, izleyicilerinin merakla beklediği Ege’nin Hamsisi’nin yayın tarihi belli oldu. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekecek ve kısa sürede seyircilerin gönüllerinde taht kuracak dizinin ilk bölümü, 16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlandı. Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor. Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak. İlk bölümü, 16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek olan “Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor.

KONUSU "GÖNÜLLER BİR OLSUN" Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir. Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur. Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır. Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır.