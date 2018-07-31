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Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı: Melahat'ın belası geliyor! (Ege'nin Hamsisi 3. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'de dün akşam ekrana gelen Ege'nin Hamsisi 3. son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çeken Ege'nin Hamsisi'nde başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak paylaşıyor. Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanında Şevket'in ablası Fikret yola çıktı. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı...

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı: Melahat'ın belası geliyor! (Ege'nin Hamsisi 3. son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ege'nin Hamsisi, bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşması anlatılıyor. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Fikret, kardeşi Şevket'in yanına geliyor. Dursun ise bu durumu "Esas kasırga şimdi geliyor. Benden söylemesi" diyerek Melahat'ı uyarıyor. Ege'nin Hamsisi'nde başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak paylaşıyor. Fikret'in gelmesi ile neler olacak merak ediliyor. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...

Rize’de kalan Fikret, Ege’ye taşınan kardeşi Şevket'in her adımından haberdar olmak ister. Bu yüzden Zeynep’e sevdalı köylüsü Dursun'u harekete geçirir. Dursun'un kasabaya gelmesiyle ortalık daha da şenlenir. Ancak hem Melahat’ın, hem de Şevket’in işlerini zorlaştırır. Bütün kasaba Melahat ve Şevket'in gerginliğinden etkilenmeye başlar. Ömer sayesinde araları ısınan Şevket ve Melahat barışmak üzereyken beklemedikleri bir kavganın içine düşerler...

Ege'nin Hamsisi - 3.Bölüm


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