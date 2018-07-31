Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı: Melahat'ın belası geliyor! (Ege'nin Hamsisi 3. son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ege'nin Hamsisi, bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşması anlatılıyor. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Fikret, kardeşi Şevket'in yanına geliyor. Dursun ise bu durumu "Esas kasırga şimdi geliyor. Benden söylemesi" diyerek Melahat'ı uyarıyor. Ege'nin Hamsisi'nde başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak paylaşıyor. Fikret'in gelmesi ile neler olacak merak ediliyor. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...