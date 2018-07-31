Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı: Melahat'ın belası geliyor! (Ege'nin Hamsisi 3. son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ege'nin Hamsisi, bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşması anlatılıyor. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Fikret, kardeşi Şevket'in yanına geliyor. Dursun ise bu durumu "Esas kasırga şimdi geliyor. Benden söylemesi" diyerek Melahat'ı uyarıyor. Ege'nin Hamsisi'nde başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak paylaşıyor. Fikret'in gelmesi ile neler olacak merak ediliyor. İşte Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı...
Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...
Firtuna Şevket ile Melahat arasında buzlar eriyor mu?#EgeninHamsisi @trt1 pic.twitter.com/dluB6etEfv— Ege'nin Hamsisi (@egeninhamsisi) 30 Temmuz 2018
Rize’de kalan Fikret, Ege’ye taşınan kardeşi Şevket'in her adımından haberdar olmak ister. Bu yüzden Zeynep’e sevdalı köylüsü Dursun'u harekete geçirir. Dursun'un kasabaya gelmesiyle ortalık daha da şenlenir. Ancak hem Melahat’ın, hem de Şevket’in işlerini zorlaştırır. Bütün kasaba Melahat ve Şevket'in gerginliğinden etkilenmeye başlar. Ömer sayesinde araları ısınan Şevket ve Melahat barışmak üzereyken beklemedikleri bir kavganın içine düşerler...
İşte o an ❣️#EgeninHamsisi @trt1 @iclalaydin @Urazka @BestemsuOzdemir @Urazka pic.twitter.com/eY4uMrPDc3— Ege'nin Hamsisi (@egeninhamsisi) 30 Temmuz 2018
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