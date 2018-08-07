Ege'nin Hamsisi'nin 5. yeni bölüm fragmanı! Şevket'in ablası Fikret Melahat'i çılgına çevirdi! 'Ege'nin kasırgasıyım'

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak ve Haldun Boysan'ın yer aldığı Ege'nin Hamsisi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. TRT 1'in yaz aylarına damga vuran dizisi Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında, Şevket'in Rize'den gelen ablası Fikret ortalığı karıştırıyor. Melahat'e sert sözler söyleyen Fikret, kardeşi Şevket'i de dolduruyor.

EGE'NİN HAMSİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.



