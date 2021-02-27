Ege'nin 'Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası satışa çıkarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Bademli Köyü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki saklı cennet Kalem Adası, 400 milyon Türk Lirası'na satışa çıkarıldı. Turkuaz mavisi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile Ege'nin 'Maldivleri' olarak anılan Kalem Adası'nın, 70 metre altında da jeotermal su olduğu biliniyor. Ada, M.Ö. 406'da Atina ile Sparta arasında geçen ve yüzlerce geminin katıldığı, dönemin en büyük deniz savaşına tanıklık etti. Peloponez isimli bu savaşta birçok gemi battı ve sonunda kazanan Atina oldu. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu savaşın izlerini taşıyan 459 dönümlük Kalem Adası'nın 258 dönümü, 400 milyon Türk Lirası'na satışa çıkarıldı. Adanın ilk kez satışa çıkarıldığını söyleyen ve aile adına satış işlemleriyle ilgilenen Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Kalem Adası ilk kez satışta. Adamız Ege'nin kalbi, İzmir'in dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne yaklaşık 400-500 metre mesafede, yüzerek gidilebilen bir ada. Adamız Kuzeyden Güneye 1,5 kilometre mesafede. 459 dönüm bir arsadan bahsediyoruz toplamda. Biz, 258 dönümü satıyoruz. Adamızın birçok özelliği var, Milattan önce 500 yıllarına bile dayanıyor bu adayı almak için verilen mücadeleler. Şöyle ki, Sparta ve Atina o zamanlarda yapmış oldukları gemi savaşlarında adayı almak için ciddi mücadeleler verip, daha sonrasında 200 tane gemini orada battığı tarihte yer alıyor. Yıllar boyunca da hala o verilen savaşlardaki kalıntılara rastlayabiliyoruz adanın üzerinde" dedi.

'70 METRE ALTINDA ŞİFALI BİR SU VAR ' Kalem Adası'nın 70 metre altında, jeotermal suyun olduğunu anlatan Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Yani sıcak su kaplıcalarımız, çok ender rastlanılan ve bulunduğu zaman da değerlendirilmesi gereken şifalı bir sudan bahsediyorum. Ve 67 derece sıcaklıkta. Ada tarihi hem milattan önce 500 yılına kadar dayanan eserlerle dolu, diğer taraftan jeotermal enerji kaynağı var içinde, sıcak su kaplıcalarımız mevcut" diye konuştu. 'MALDİVLER'E RAKİP OLABİLECEK BİR YER' Kırmızıtaş Başaran, şöyle devam etti: "Hatta şöyle bir durum da var, Bademli Köyü'nde yıllar önce, oradaki Karadağ diye bir yanardağın patlamasıyla beraber beyaz kumların oluşması ve Turkuaz mavisi denizin de ortaya çıkması tarihte de geçiyor. Zaten Kalem Adası'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi, Maldivler denizini aratmaması. Hakikaten de, sizin ülkenizi terk edip de dünyanın bir ucuna gitmenize asla gerek yok. Hakikaten, Maldivlere rakip olabilecek bir yerden bahsediyorum. Bu da çok ciddi bir özellik." Adanın turizm imarı olduğunun altını çizen Kırmızıtaş Başaran, "Burayı alacak olan kişi bungalovlar yapabilir, otel yapabilir. Şifalı su olarak bilinen sıcak suyu değerlendirebilir. Biliyorsunuz, ülkemizin her yeri cennet. Özellikle kıyı şeritlerimizin hepsi birbirinden değerli. Fakat bulunduğumuz konum, İzmir'in hemen Dikili ilçesinde ve Bademli Köyü'ne yüzerek gidilen bir denizden bahsediyorum. Diğer tarafta da Midilli Adası hemen yanımızda. Yani öyle bir noktada, öyle bir pozisyondaki… Aslında her sene, yaz-kış demeden birçok teknenin özellikle tercih ettiği, aylarca demir attığı bir yerden bahsediyoruz. Bu konuda favori bir yer" ifadelerini kullandı.