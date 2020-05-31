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Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö. tutuklandı.

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edilmişti.

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö'yü gözaltına almıştı.

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