Ege Orman Vakfı'nın diktiği fidan sayısı 9 milyonu geçti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kurulduğu 1995 yılından beri doğayı yeşillendirmek için çalışmalar yapan Ege Orman Vakfı'nın, 23 senede toprakla buluşturduğu fidan sayısı 9 milyonu aştı. Ağaçlandırmanın yanı sıra eğitim çalışmaları da yapan ve sürdürülebilir gelir temin etmek için projeler hayata geçiren Ege Orman Vakfı, 2018 yılında da yaklaşık 250 bin fidan dikti.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla İzmir ve çevresini yeşillendirmeye devam eden Ege Orman Vakfı, 2018 yılı içinde yaklaşık 250 bin fidanı toprakla buluşturdu. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Orman Mühendisi Metin Gençol, İzmir'in ağaçlandırmaya en çok destek veren il olduğunu söyledi. Ege Orman Vakfı'nın 23 yıldır varlığını sürdürdüğünü belirten Metin Gençol, "Kurucumuz Cem Bakioğlu, 1995 yılında Adnan Menderes Havalimanı'nın çok çorak olduğunu görüyor ve buranın yurt dışındaki havalimanları gibi yemyeşil olması için bir çaba içine giriyor. Resmi pek çok daire ile, holding mensuplarıyla, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile bir protokol yapıp havalimanını ağaçlandırmak üzere çalışmalar başlatıyor. Fidan dikim töreninde İzmir'deki sivil toplum örgütleri ve iş adamlarından büyük ilgi görüyor. Ardından, bu çalışmayı kurumsal hale getirip, her yıl ülkeye yeni ormanlar kazandırılması amacıyla Ege Orman Vakfı kuruluyor. Sadece ağaçlandırma değil, bilinç oluşturmak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak üzere eğitim yoluyla da faaliyetlerde bulunma amaçlarıyla bir başlangıç yapılıyor. Çalışmaların çoğunluğunu Orman Genel Müdürlüğü'nün Ege'deki bölge temsilcilikleri ile protokol tesis ederek yapıyoruz. Her yıl 300-600 bin arasında değişen fidan dikimleri yapılıyor. Kurulduğu zamandan beri dikilen fidan sayısı ise 9 milyonu geçti" dedi.

Fidan dikim çalışmasının aşamalarını anlatan Gençol, "En çok yaptığımız; bir alanı tamamen anahtar teslim ağaçlandırma çalışması. Önce toprak işleniyor, yol yapılıyor, tel örgü çekiliyor. Bunlar için kırsal kesimden vatandaşlarla çalışıp fidan dikimleri yapıyoruz. Ormancılıkta fidan dikimleri belirli sürede oluyor. Toprağın hazırlanması, köklerin gelişmesi ve korunması için tel örgü çekilmesi lazım. Fidanlar kasım-şubat ayları arasında dikilir, mayıs ayında da her fidanın dibi mutlaka çapalanır ve yaza o şekilde girilir. Bunun amacı da su tasarrufu yapmak ve diğer bitkilerin bölgede gelişip rekabet yapmasını önlemek. Yaklaşık 600 bin fidanın her birinin çapası 5 yıl süreyle yapılıyor ve bu fidanlar ağaç formuna geliyor. Daha sonra dışarıdan müdahaleye gerek kalmıyor, orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor. Orman oluşturma çalışması bu şekilde tamamen bağışlarla gerçekleşmiş oluyor" diye konuştu.

FİDAN DİKİMİNDEN EĞİTİME KADAR BİRÇOK PROJE

Ege Orman Vakfı'na İzmir'den gelen desteğin çok fazla olduğunu söyleyen Gençol, "Cenaze törenlerinde merhumlar adına fidan bağışı yapılıyor. Bu şekilde bazen bin, bazen 10 bin fidan bağışlanıyor. Firmalar da küresel ısınmayla mücadele için ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyorlar. Bergama-Kınık'ta bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Soma-Büyükgüney köyü civarında 50 bin ağaçlık bir hatıra ormanı tesis ettik. Fidan dikimlerine gönüllüleri de götürüyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğimizle de İzmir- Çeşme Otobanı kenarında ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Buradaki topraklar çok sığ, sulama imkanı olmadığı için damla sulama sistemi ile sulanıyor. Pek çok kuruluş da Ege Orman Vakfı'na bu yönde destek veriyor. Aynı zamanda, orman yangınlarında şehit olan vatandaşların çocuklarına burs sağlıyoruz. Okullarda da gönüllü öğretmenlerimiz var. Onların vasıtasıyla okullarda erozyon, ağaçlandırma, orman yangınları, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında eğitimler veriyoruz. Bu sayede de pek çok okul kendi adına korular, ormanlar oluşturuyorlar" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR ÇALIŞMALARI: ZEYTİNYAĞI VE SAKIZ

Sürdürülebilir gelir çalışmalarını anlatan Gençol, "Ege Orman Vakfı olarak gelir sağlamak amacıyla fıstık çamı ağaçlandırmaları yapıyoruz. Kırsal kesimdeki vatandaşlar bu projede çalışarak gelir sağlıyorlar. Sürdürülebilir gelir sağlamak amacıyla oluşturduğumuz 900 hektarlık Ege Orman Vakfı Zeytinliği'nde de zeytin ve zeytinyağı fabrikamız var. Dökme ve kavanozda piyasaya veriliyor. Süpermarketlerde satılıyor ve geçmiş dönemlerde kampanyalarla her yarım kiloluk bir kavanoz zeytin alımında bir fidan dikimi yapıldı. Bu kampanyayla 500 binin üzerinde fidan dikildi. Sürdürülebilir gelir için yaptığımız bir diğer çalışma da güneş enerjisi santrali. Santral sayesinde zeytinlikte sarf ettiğimiz elektrik yerine daha fazla elektrik üretip ilgili kuruma satarak oradan da ayda 30-40 bin TL gibi bir gelir elde ediyoruz. Son iki üç yıldır sakız ağacı ağaçlandırması yapıyoruz. Ege Orman Vakfı ve Menemen Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Çeşme Çiftlikköy'de sakız veren erkek fidanlar üretiyoruz. Yaklaşık 2 bin üzerinde sakız fidanı diktik. 10 yıl sonra sakız üretimine geçilebilir. Vatandaşlar bağış yaparak bizi destekliyorlar. Evlatlarını kaybetmiş aileler, şirketler sakız ağacı bağışında bulunuyorlar" dedi.