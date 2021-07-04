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Ege sahilleri doldu taştı! Plajda endişelendiren yoğunluk

04.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde hafta sonu yasaklarının kalkmasının ardından başlayan normalleşme süreci sonrası vatandaşlar plajlara akın etti. Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'na gelen tatilciler bölgede yoğunluk oluşturdu.

Ege sahilleri doldu taştı! Plajda endişelendiren yoğunluk

Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahillerine gelenler denizin keyfini çıkardı. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede bazı kişiler de sahillerde güneşlenmeyi tercih etti. Tatil mutluluğu yaşayan çocuklar da kumsalda oynadı.

Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.
Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"DÖRT GÖZLE BUGÜNÜ BEKLİORDUK"

Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.

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"HEPİMİZ DİKKAT ETMELİYİZ"

Çeşme sakinlerinden Çiçek Yalçın ise sahillerde yaşanan yoğunluğun normal olduğunu belirterek, "O kadar süre kapalı kaldıktan sonra insanlar yasakların kalkmasına çok mutlu oldu. İnsanlar dikkat etmeli. Bir daha kapanma olmaması için hepimiz dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.

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AYDIN SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.
Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.

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AA

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