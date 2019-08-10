HABER

Ege sahillerinde Kurban Bayramı hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, Kuşadası ve Didim sahillerine akın etti - Tatil için yola çıkanlar Aydın-Denizli, Söke-Bodrum ile Söke-Kuşadası kara yollarında yoğunluk oluşturdu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Oldukça sıcak bir gün yaşanan Aydın'da yerli ve yabancı turistler, kıyı şeridindeki ilçelere akın etti.

Kurban Bayramı'nı Kuşadası'nda geçirmek isteyenler Sevgi Plajı, Kadınlar Denizi Sahili ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların bazıları da su parklarını tercih etti.

Adaland Aqua Park Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ciddi doluluk yaşandığını söyledi.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da "Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var, bu evlerin ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır." dedi.

Didim ilçesinde de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, denizin keyfini yaşamak isteyenlerin tercihi oldu.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın-Denizli, Söke-Bodrum ile Söke-Kuşadası kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Buharkent ilçesinde de trafik denetimlerini yerinde inceleyen Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, kontrol noktasında duran sürücülere incir ikram etti.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Drone tespit etti, sürücüler 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildiDrone tespit etti, sürücüler 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildi
Kuşadası'nda tatilci trafiğiKuşadası'nda tatilci trafiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı sahil turist

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.