Ege sahillerinde Kurban Bayramı hareketliliği

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Oldukça sıcak bir gün yaşanan Aydın'da yerli ve yabancı turistler, kıyı şeridindeki ilçelere akın etti.

Kurban Bayramı'nı Kuşadası'nda geçirmek isteyenler Sevgi Plajı, Kadınlar Denizi Sahili ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların bazıları da su parklarını tercih etti.

Adaland Aqua Park Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ciddi doluluk yaşandığını söyledi.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da "Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var, bu evlerin ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır." dedi.

Didim ilçesinde de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, denizin keyfini yaşamak isteyenlerin tercihi oldu.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın-Denizli, Söke-Bodrum ile Söke-Kuşadası kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Buharkent ilçesinde de trafik denetimlerini yerinde inceleyen Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, kontrol noktasında duran sürücülere incir ikram etti.

