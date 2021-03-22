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  4. Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

22.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası’nda sağ olarak kurtarıldı.Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası’nda sağ olarak kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Bugün de Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası’nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının karaya çıkmış olabileceğini düşünerek adayı yeniden kontrol etti. Yapılan aramada 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası’nda sağ olarak bulunarak kurtarıldı. Burada ekipler tarafından Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Seyyid tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Temiz şu içip ot yiyerek hayatta kalmış
Öte yandan 16 yaşındaki sığınmacının Yunan unsurları tarafından denize atıldıktan sonra yüzerek Boğaz Adası’na çıktığı, burada temiz su içip ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Kurtarılan sığınmacının emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor.

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