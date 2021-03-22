HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

22.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası’nda sağ olarak kurtarıldı.

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Bugün de Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası’nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının karaya çıkmış olabileceğini düşünerek adayı yeniden kontrol etti. Yapılan aramada 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası’nda sağ olarak bulunarak kurtarıldı. Burada ekipler tarafından Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Seyyid tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEMİZ SU İÇİP OT YİYEREK HAYATTA KALMIŞ

Öte yandan 16 yaşındaki sığınmacının Yunan unsurları tarafından denize atıldıktan sonra yüzerek Boğaz Adası’na çıktığı, burada temiz su içip ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Kurtarılan sığınmacının emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
Sokak ortasında silahlı saldırı!Sokak ortasında silahlı saldırı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Son Dakika: Şişli'de gece yarısı korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı

Akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Sokak ortasında silahlı saldırı!

AK Parti ilçe başkanlarının içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 2 yaralı

AK Parti ilçe başkanlarının içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 2 yaralı

Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.