HABER

Ege Tıp’ta yangın tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

 EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

İZMİR, (DHA) - EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Hastane bahçesinde metal tavalar içerisinde mazot ve benzin karışımı yakılarak oluşturulan ateş ve 2 adet LPG mutfak tüpünün ateşlenmesiyle çıkan yangın tatbikatla söndürüldü. Tatbikata EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekanlık ve hastane üst yöneticileri, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı. Sivil Savunma Günü’nde gerçekleştirilen tatbikatın ilk bölümünde sivil savunma amirleri tarafından bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Öğrencilere yangın sırasında doğru ve zamanında yapılacak uygulamaları hatırlatmak istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Sivil Savunma Günü kapsamında hastanemiz bahçesinde yangın tatbikatı düzenledik. Öğrencilerimizle çalışanlarımıza yerinde ve zamanında uygulanan doğru yöntemlerle bina tahliyesi ve ilkyardım konusunda izlenecek yolları hatırlattık" dedi.

Yangına karşı korunmanın oldukça ucuz bir yöntem olduğunu belirten Sivil Savunma Amiri Osman Vesek de "Yangına karşı önlem almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuz. Yangına karşı önlemler dizisinin mali gideri, yaklaşık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlü ve yıllarca kullanılabilirler" diye konuştu.

Sivil Savunma Amiri Çağlar Uz ise 'Kurtarıcılar İçin Hasta ve Yaralıları Taşıma Teknikleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Her iki sivil savunma uzmanı da araçlarda ve evlerde mutlaka yangın tüpü bulundurmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Sakarya'da sahte içki operasyonuSakarya'da sahte içki operasyonu
Prizden çıkan yangın evi kül ediyorduPrizden çıkan yangın evi kül ediyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.