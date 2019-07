Ege Üniversitesi A Plus Üniversite oldu

UniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından 35 binin üzerinde öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre Ege Üniversitesi (EÜ), 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversite arasında geçen yıla göre önemli bir sıçrama yaptı.

Ege Üniversitesinde son iki yıl içerinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde hayata geçirilen vizyon projeler, iz bırakan uygulamalar ve öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs çalışmaları yapılan alan araştırmasında Egeli öğrencilerden tam not aldı. TÜMA 2019 raporunda; Ege Üniversitesi "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" sıralamasında 188 üniversite arasında, en yüksek puan olan A+ kategorisinde yer alarak 14’üncü sıraya yerleşti ve "A Plus Üniversite" oldu. Türkiye’de Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu boyutunda öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen sadece 30 üniversite bulunuyor. Ayrıca Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre Akademik Destek ve İlgi puanını en fazla yükselten ilk on üniversite arasına girmeyi başardı.