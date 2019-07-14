Ege Üniversitesi A Plus Üniversite oldu

UniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından 35 binin üzerinde öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre Ege Üniversitesi (EÜ), 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversite arasında geçen yıla göre önemli bir sıçrama yaptı. Ege Üniversitesinde son iki yıl içerinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde hayata geçirilen vizyon projeler, iz bırakan uygulamalar ve öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs çalışmaları yapılan alan araştırmasında Egeli öğrencilerden tam not aldı. TÜMA 2019 raporunda; Ege Üniversitesi "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" sıralamasında 188 üniversite arasında, en yüksek puan olan A+ kategorisinde yer alarak 14’üncü sıraya yerleşti ve "A Plus Üniversite" oldu. Türkiye’de Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu boyutunda öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen sadece 30 üniversite bulunuyor. Ayrıca Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre Akademik Destek ve İlgi puanını en fazla yükselten ilk on üniversite arasına girmeyi başardı.

“Örnek çalışmalar yaptık”

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının sonuçlarını değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrenci odaklı, öğrenciyi merkeze alan, yol gösterici ve örnek çalışmalar yaptık. Üniversitemizde her alanda değişim ve dönüşüme devam ediyoruz Hiç kuşkusuz daha kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Eğitim, nasıl hayat boyu devam eden uzun soluklu bir süreçse, değişim de hiç kuşkusuz uzun soluklu bir süreçtir. Kısa sürede ulaştığımız hedefler, gerçekleştirdiğimiz projeler değerli ekip arkadaşlarımın, akademik ve idari çalışanlarımızın gösterdikleri üstün gayret ve emekleri sayesindedir. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Gece gündüz çalıştık”

Üniversite olarak öğrenci odaklı pek çok projeyi uygulamaya soktuklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki her öğrencimiz cep telefonu, sosyal medya ve Turkuaz Masa üzerinden rektörüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Öğrenciyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yaptık. Kütüphane bütçesini artırdık. Kütüphane kullanım saatlerini gece yarısına kadar uzattık ve vize-final dönemlerinde 24 saat açık tuttuk. Öğrencilerimize 30 farklı dilde yabancı dil öğretimine yönelik olarak eğitim seti satın aldık. Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli indeks olan Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) veritabanını kazandırdık. Öğrencilerimizin Wi-fi ve internet kullanımına yönelik olarak kampüs internet alt yapısını güçlendirdik. Öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde su sebilleri koyduk. Öğrencilerimize yemek bursu anlamında yüzde bin 500 oranında artış sağladık. Üniversitemiz Geleneksel Bahar Şenliklerini yeniden başlattık. 8 bin kişilik yurt projesinin girişimini Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptık. Yeni düzenlemelerle yeşil kampüs, sürdürülebilir üniversite konsepti ile birçok alanda peyzaj ve bisiklet kullanımına yönelik çalışmaları devreye soktuk. 25 bin metrekare çim alan oluşturduk. Birçok birimimizi yeniden yapılandırdık. Gençlik ve Spor Kulübünü bir çok branşta aktif hale getirdik. Spor tesislerimizi yeniledik. Daha öğrenci merkezli bir üniversite anlayışını uygulamaya geçirerek yol gösterici olduk. Kısacası üniversitemizde, sürdürülebilir bilim sanat ve spor kültürü yerleştirmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizden gelen her talebi karşılamaya çalıştık. Öğrencilerimizin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemleri kurduk. Ege Üniversitesi ile bağlarının devam etmesi ve olanaklarından yararlanabilmeleri için ’Mezun Kartı’ uygulamasını başlattık” diye konuştu.