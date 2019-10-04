Ege Üniversitesi, araştırma projeleri ve sanayi işbirlikleri ile ön planda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunda Ege Üniversitesi (EÜ), TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yeşil Üniversite gibi konularda ön plana çıktı.

Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan üniversitelerin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan 2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporunda üniversiteler 5 ana alan altında, 45 göstergeye göre yıllık olarak izlenerek, değerlendirildi. EÜ özellikle “TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Yeşil Üniversite” gibi alanlarda öne çıktı.

“Karnemiz geliştirmemiz gereken yanlarımızı ortaya koyuyor”

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız öncülüğünde Yeni YÖK, Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde pek çok önemli ve anlamlı uygulamayı hayata geçirdi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla yıllık olarak izleyerek değerlendirdi. Raporda Üniversitemizin özellikle TÜBİTAK ve Ar-Ge projeleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yeşil Üniversite gibi alanlarda öne çıktığını görüyoruz. Karnemiz bize ayrıca üniversitemizin geliştirmemiz gereken yanlarını ortaya koyuyor. Eksikliklerimizi tespit ederek en kısa sürede bunlarla ilgili iyileştirme çalışmalara başlayacağız” dedi.