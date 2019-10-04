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Ege Üniversitesi, araştırma projeleri ve sanayi işbirlikleri ile ön planda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunda Ege Üniversitesi (EÜ), TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yeşil Üniversite gibi konularda ön plana çıktı.Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan üniversitelerin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan 2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporunda üniversiteler 5 ana alan altında, 45 göstergeye göre yıllık olarak izlenerek, değerlendirildi.

Ege Üniversitesi, araştırma projeleri ve sanayi işbirlikleri ile ön planda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunda Ege Üniversitesi (EÜ), TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yeşil Üniversite gibi konularda ön plana çıktı.
Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan üniversitelerin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan 2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporunda üniversiteler 5 ana alan altında, 45 göstergeye göre yıllık olarak izlenerek, değerlendirildi. EÜ özellikle “TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Yeşil Üniversite” gibi alanlarda öne çıktı.

“Karnemiz geliştirmemiz gereken yanlarımızı ortaya koyuyor”
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız öncülüğünde Yeni YÖK, Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde pek çok önemli ve anlamlı uygulamayı hayata geçirdi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla yıllık olarak izleyerek değerlendirdi. Raporda Üniversitemizin özellikle TÜBİTAK ve Ar-Ge projeleri, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yeşil Üniversite gibi alanlarda öne çıktığını görüyoruz. Karnemiz bize ayrıca üniversitemizin geliştirmemiz gereken yanlarını ortaya koyuyor. Eksikliklerimizi tespit ederek en kısa sürede bunlarla ilgili iyileştirme çalışmalara başlayacağız” dedi.

YÖK 100/2000 projelerinde ilk sırada
Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan üniversite karnelerinde EÜ özellikle “TÜBİTAK ve Ar-Ge Projeleri”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Yeşil Üniversite” gibi alanlarda öne çıktı. Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Bütçe ve Finansman, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk gibi ana başlıkların altında 45 göstergeye dayalı verilere göre EÜ YÖK 100/2000 projesi kapsamında sahip olduğunu 180 öğrenci ile bu alanda tüm devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı. “Araştırma Üniversitesi” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen EÜ; TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı, Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı, Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı gibi alanlarda öne çıktı.

Rektör Budak’ın girişimleri sonuç veriyor
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve gelmesi ile sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliklerini artıran EÜ’nün bu girişimleri düzenlenen rapora yansıdı. Buna göre EÜ; Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı, Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi, Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı gibi alanlarda farkını ortaya koydu. Yine Rektör Budak tarafından başlatılan “Çevreci ve Yeşil Üniversite” çalışmaları kapsamında EÜ’nün; Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı ve Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması alanlarındaki başarısı raporda yer aldı.
Eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında da etkin olan EÜ’nün bu alanlarda başarılı olduğunu göstergeler ise şöyle; Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı, Üniversitenin Academic Ranking of World Universities’e (ARWU) göre dünya sıralaması, Mezun olan doktora öğrenci sayısı ve Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı.

Ege Üniversitesi, araştırma projeleri ve sanayi işbirlikleri ile ön planda

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