Ege Üniversitesi ’Discovery 100’le araştırmacı ve yatırımcı bir arada

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Uluslararası Melek Yatırım Ağı MAIN (MaQasid Angel Investors Network) ortaklığında düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun da ilk kez bir üniversitede bu anlamda yer aldığı “Discovery 100” etkinliğinde araştırmacılar, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Melek Yatırım Ağı MAIN (MaQasid Angel Investors Network) işbirliğinde "Discovery 100" adlı etkinlik Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Üniversite, sanayici, yatırımcı ve kamu paydaşlarının buluşturan etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekil ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, MAIN -MaQasid Angel Investors Network- Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Dr. Yavuz Selim Sılay, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırmacılar, akademisyenler katıldı. Teknoloji odaklı ve patentli birçok seçkin projenin sunumlarının yapıldığı etkinliğe, EÜ’de patent başvurusu bulunan ya da başvuruda bulunmak isteyen araştırmacıların yanı sıra, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üreten dernek, sivil toplum kuruluşu ve özel sektörden temsilciler de yer aldı.

"İlk kez bir üniversitede bu politikayı uygulamaya koyuyorlar”

Açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bilim ve teknoloji çağında ülkeler arasında ciddi bir rekabet olduğunu, bu nedenle de ülkeler ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerine çok önem verdiğini ifade ederek, “Dünyadaki bu gelişmeler karşısında ülke olarak bizler, başta da TÜBİTAK olmak üzere Ar-Ge politikalarımızı yenilemekteyiz. İnsan ve para kaynağımızı en etkin biçimde kullanmak zorundayız. Teknoloji odaklı girişimcilik yaklaşımına paralel olarak Üniversiteler bağlamında ürüne yönelik çıktı odaklı Bir Ar-Ge süreç yönetimini benimsemek durumundayız. Araştırma çıktılarının ürüne dönüştürülmesi katma değeri yüksek yerli ürünler üretebilmemizin temel koşul olarak araştırmacı ve yatırımcıların gündeminde en üst sıralara yerleşmiştir. Üniversitemizin ürettiği her bir proje veya hayata geçirdiği her özgün tasarım, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda atılmış değerli adımlardır. Ege Üniversitesi olarak öğretim üyelerimizle tam anlamıyla motive halindeyiz ve Ar-Ge programlarımızda değişiklikler yaptık. Elbette Türkiye’nin diğer illerindeki üniversitelerden de olarak alacağımız dersler olabilir ama önderlik ettiğimiz konular var. Bugünkü toplantı da Türkiye’de bir ilki yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, bilim teknoloji yenilik politikalarına ilişkin bir üniversitede ülkemizin geleceğine yönelik olarak bu politikayı uygulamaya koyuyorlar. Hem Ege Üniversite hem de Türkiye bu konuda aslında bir ilki yaşıyor” dedi.

“Hocalarımızı yatırımcılarla bir araya getiriyoruz”

Türkiye’yi dünya çapında ekonomik anlamda güçlü kılmanın yolu, ürün odaklı araştırma projelerinin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, şöyle devam etti:

“Yaklaşık iki yıllık süreçte başlattığımız proje seferberliği ile TÜBİTAK nezdinde en fazla proje yapan üniversite olduk. Araştırma üniversitesi olma hedefimizi gerçekleştirmek adına multidisipliner ve tematik çalışma alanlarından 37 adet yeni araştırma grubunun oluşturduk. Bu gruplar çalışmalarında TÜBİTAK’ın, YÖK’ün, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlıklarımızın ve Kalkınma Planının işaret ettiği öncelikli alanları hedef almaktadırlar. Bu hedefler doğrultusunda son iki yıllık süreçte üniversitemizin ARGE politikasına yönelik olarak altyapımızda önemli değişikliklere gittik. Bapsis-Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yönetim Sistemi Yazılımı ile Ege Üniversitesinde tam bir liyakat sistemi getirdik. Yine Avesis-Akademik Veri Yönetim Sistemleri yazılımını devreye soktuk ve bu sayede hem kamuya ve hem de özel sektöre tüm akademisyenlerimizin erişimini sağladık. Başka bir yazılım sistemi olan labsis-laboratuvar bilgi sistemi ile Ege üniversitesindeki laboratuvarlarda yapılan test ve analizlerin neler olduğu ortaya koyduk. Böylece hem üniversite içindeki araştırmacılar hem de bölge sanayicisinin araştırmacıları kolaylıkla laboratuvarlarımıza ulaşabilmektedir. İki yıllık süreçte hayata geçirdiğimiz bu sistemler sayesinde laboratuvarlarımızda yapılan işlemlerin sayısı yaklaşık 10 kat artmıştır. Ayrıca yeni proje yapmak isteyen araştırıcılar, projelerde var olan alet ve ekipmanları yazmak durumunda değildir, bu da araştırmacıya ciddi bir maddi tasarruf sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak bugünlerde üzerinde durduğumuz bir konuda araştırma grupları ve akademisyenlerimizin faydalanabileceği bilimsel bir paylaşım platformu Ege Ar-Ge forumdur. Bu platform sayesinde araştırmacılarımız bilimsel paylaşımlarda bulunabilecek, sormak istedikleri alanla ilgili çalışan diğer akademisyenlerimizle kolaylıkla iletişime geçebileceklerdir. Yaptığımız tüm bu çalışmalar TÜBİTAK’ın gelecek vizyonu doğrultusunda araştırma çıktılarının, ekonomik kazanca ve faydaya dönüşmesine verdiğimiz önemin birer göstergesidir. Bugün üniversite portföyünün bir bölümünü sizlere sunma fırsatı bulduğumuz bu etkinlik bizler için büyük önem taşıyor. Hocalarımızı yatırımcılarla bir araya gelip ‘serbest buluşumuz, patentimiz var ve yatırıma değer mi’ bunları değerlendirmek adına bir araya getiriyoruz. Eğer yaptığımız çalışmalar ekonomiye yansımıyor, ticarete konu olmuyorsa bunun bir anlamı yok. Bu ülke bedelli bir ülke ve güçlü olabilmek için hep birlikte Ar-Ge programlarına odaklanmalıyız.”