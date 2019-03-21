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Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle acil servisteki hastalar tahliye edilirken can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, saat 23.00 sularında Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisinin ardından bulunan diyaliz bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden görevliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sebebiyle çocuk bölümündeki hastalar ve refakatçiler tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, hasta çocuklar ve aileler büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının söndürülesinin ardından hasta çocuklar ve aileleri yeniden hastaneye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği

Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği

Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği

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